İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 9.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Kayseri Yolspor, Özvatan Gençlikspor'u kaptan Gökhan Savranlar'ın golü ile 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Altıparmak, Recep Güneş, Turan Çelik


Kayseri Yolspor: Ersin İptaş, Murat Şen, Said Emre Gündoğan, Ümit Al, Levent Karabacak, Koray Tuna, Cüneyt Egemen Karagöz, Gökhan Savranlar, Mehmet Karakoyun,Batuhan Çelik, Beytullah Özcan


Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu, Yasin Zan, Onur Musa Savran, İlker Karakaya, Engin Kaya, Kerem Yıldırım, Mesut Dalkıran, Göktürk Dede, Ali Yakışıklı, Emre Alkınoğlu, Hakan Yıldız


Gol: Gökhan Savranlar (Dk.66) (Kayseri Yolspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.