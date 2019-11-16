Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin 9.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 9. haftasında oynanan maçta Kayseri Yolspor, Özvatan Gençlikspor'u kaptan Gökhan Savranlar'ın golü ile 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Recep Güneş, Turan Çelik
Kayseri Yolspor: Ersin İptaş, Murat Şen, Said Emre Gündoğan, Ümit Al, Levent Karabacak, Koray Tuna, Cüneyt Egemen Karagöz, Gökhan Savranlar, Mehmet Karakoyun,Batuhan Çelik, Beytullah Özcan
Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu, Yasin Zan, Onur Musa Savran, İlker Karakaya, Engin Kaya, Kerem Yıldırım, Mesut Dalkıran, Göktürk Dede, Ali Yakışıklı, Emre Alkınoğlu, Hakan Yıldız
Gol: Gökhan Savranlar (Dk.66) (Kayseri Yolspor)