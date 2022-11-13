Kayseri Süper Amatör Küme 9. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Kocasinan Yemlihaspor ile Başakpınar Belediyespor karşı karşıya geldi.
4 golün atıldığı zorlu doksan dakikada kazanan 3-1'lik sonuçla Başakpınar Belediyespor oldu.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Suat Alptekin, Hakan Çam, Harun Soyeşik
Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz, (Arda Öztürk dk.25), Ömer Yasin Evler, Adem Yönel, Mustafa Yıldırım (Halil İbrahim Özdeniz dk.46), Kerem Bahadır Teke, Resul Salma (Ümit Cingöz dk.46), Mustafa Bartu (Yakup Yalçınkaya dk.54), Yusuf Berat Özbilek, Erkam Boyraz, Mustafa Erginer, Hasan Erginer, (Ferdi Yıldız dk.46)
Başakpınar Belediyespor: Batuhan Karakoç, Umut Akyol, Abdurrahim Çopur, Muhammed Özçiftçi, Furkan Ergin, Emre Can Akkaya, Mikail Canpolat, Tugay Taşoluk (Celal Demir dk.69), Enes Temizyürek, Oktay Şahin (İsmail Erdi Halis dk.60), Seyit Nerkiz (Arif Can dk.83)
Goller: Erkam Boyraz (dk.71 pen) (Kocasinan Yemlihaspor), Seyit Nerkiz (dk.11), Enes Temizyürek (dk.37 ve 78) (Başakpınar Belediyespor)