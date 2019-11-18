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Kayseri Süper Amatör Küme 9.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Şimşekspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Demirspor’u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kocasinan Şimşekspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Demirspor'u 3-2 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Hakan Çam, Ahmet Çıtak, Kemal Hattatioğlu


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel, Tugay Oflazoğlu, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, A.Kadir Baykaldı, Ümit Ergüner, Halil Aladağ (Dk.46 Kürşat Cengiz), Emircan Yıldırım, Berkay Arı (Dk.46 Batuhan Bozkurt Bolat), Abdullah Enes Ozan, Kadir Eren Üçal


Kayseri Demirspor: Şenol Burul, Muammer Ökelekli, Ferhat Uğur, Alican Koçer, Yusuf Yiğit, Taha Kınacı, Ebubekir Sain, Batuhan Duran, Sadık Arslan (Dk.78 Anıl Taş), Furkan Erdoğan, Alper Durdu (Emircan Koçer)


Goller: Kürşat Cengiz Dk.46, A.Kadir Baykaldı Dk.60, Atakan Kökkaya Dk.75 (Kocasinan Şimşekspor), Sadık Arslan Dk.35, Alper Durdu Dk.51 (Demirspor)


Kırmızı Kartlar: Tugay Oflazoğlu Dk.56, Abdullah Enes Ozan Dk.63 (Kocasinan Şimşekspor)

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