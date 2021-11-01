Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor ligin 1.
haftasında karşı karşıya geldi. Hacılar İlçe Stadı'nda oynanan ve 5 golün atıldığı zorlu maçta Kayseri Şekerspor 88.dakikada attığı golle 3-2'lık sonuçla kazanan takım oldu.
Stat: Hacılar İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Mustafa Soner Yüce, Mehmet Akif Er
Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren, Yusuf Karaboğa, Ebubekir Baydilli, Ali Avcı (Dk. 64 Burak Türkmen), Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Samet Kaan Karaca, (Dk. 70 Okan Yenidünya), Murat Mağara (Dk. 46 Mevlüt Padak), Safa Fırat, Kasım Alıcı, Süleyman Yasa (Dk. 89 Tolgahan Alan)
Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Hasan Emre Göltaş, Furkan Ulutaş, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Ömer Faruk Karadoğan, Sefa Şahin, Ziyahan Erbaşı (Dk. 73 Canan Yeşilkaya), Tunahan Harmancı, (Dk. 69 Muhammet Akçiçek), Batuhan Kaya (Dk. 54 Kenan Kurt), H.Barış Temizyürek, (Dk. 76 Barış Mert Döğenci)
Goller: Yusuf Karaboğa dk.12, Süleyman Yasa dk.68 (Hacılar Erciyesspor ) Batuhan Kaya dk.9 Hasan Emre Göltaş dk.38, Canan Yeşilkaya dk.88 (Kayseri Şekerspor )