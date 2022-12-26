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Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 1- Esentepespor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Argıncıkspor, ligin 12.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Argıncıkspor, ligin 12. haftasında oynadığı maçta Esentepespor'u tek golle geçerek haftayı 3 puanla kapattı.


Stat: Mimarsinan Serkent Stadı


Hakemler: Hacı Güverti, İzzet Samur, Yakup Aksoy


Argıncıkspor: Kemal Çelik, İlker Anğıt, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Tahir Can Çeçen, Hacı Mert Cingöz, Turgut Yetük, Arif Aslan, (Osman Koş dk.68), Karahan Hamurcu, Menduh Çökük, (Lütfullah Demirezen dk.68), Berat Aydemir, (Osman Atilla Sönmez dk.70)


Esentepespor: Numan Öztürk, Yusuf Öztürk, Yusuf Yalçın, Mustafa Yıldırım, Ahmet Polat, Muhammed Enes Öztürk, Erdem Demir, (Berat Karaaslan dk.10), Ömer Öztürk, Yasin Erdoğan, Recep Kürşat Ceyhan


Gol: Karahan Hamurcu dk.75 (Argıncıkspor)

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