Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 3 - Sungur FK: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Argıncıkspor, ligin 21.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Argıncıkspor, ligin 21. haftasında oynadığı maçta Sungur FK'yı 3-0 yendi.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Mustafa Bulduk, İbrahim Bayram
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Tahircan Çeçen, Sedat Kurt, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, İsmail Aydoğdu, Menduh Çökük, Muhammed Vefa Asfiya, Karahan Hamurcu, Berat Aydemir, Muharrem Sahar
Sungur FK: Güven Yılmaz, Tugay Oflazoğlu, Ali Rıza, Said Mert Akgöz, Muhammet Ali Kaya, Bedirhan Şahan, Yunus Güner, Emircan Yıldırım, Berkay Arı, Şenol Büyükçekiç, Eray Özyurt
Goller: Karahan Hamurcu (Dk. 29), Muharrem Sahar (Dk. 52, 63) (Argıncıkspor)