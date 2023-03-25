Kayseri Süper Amatör Küme: Atletikspor'a 1 puan yetecek

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele veren Kayseri Atletikspor, 1 puan daha kazanırsa Play-Off grubuna kalmayı garantileyecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de son 2 haftaya girildi. A Grubu'nda Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor ve Kayserigücü arasındaki Play-Off yarışı sürüyor. İlk 2 takımın Kayseri şampiyonunu belirleyecek Play-Off'a yükseleceği A Grubu'nda 46 puanla Atletikspor liderlik koltuğunda bulunuyor. Şimşekspor'un 43 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta, 41 puanlı Kayserigücü de üçüncü sırada.

Lider Atletikspor, bu hafta oynayacağı Yemlihaspor maçından 1 puan dahi çıkarsa Play-Off grubuna yükselmiş olacak. Atletikspor, grubu lider bitirirse Play-Off'ta B Grubu ikincisi ile karşılaşacak.