İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makina FK: 3 -Akkışlaspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makina FK ligin 7.

haftasında Akkışlaspor'u 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı kırmızılıları 3 puanı getiren golleri Okan Uçar (2) ve Ramazan Durdu kaydetti.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Harun Soyeşik, Sema Çetin


Erciyes Esen Makina FK: Ali Özkan, Muhammed Aktan, (Fazıl Burak dk.46), Bahtiyar Ekici, İsmail Dayı, Talha Çoban, Selim Yağmur, Ramazan Durdu, Latif Aydemir, (Halil Polat dk.79), Mehmet Yaman, (Harun Çetin dk.85), Okan Uçar, (Kürşat Yurdakul dk.75), Akif Gürkan


Akkışlaspor: Ali Birol, Utku İridağ, (Ali Portakal dk.75), Yiğit Başaran Hava, (Kadir Aktaş dk.75), Emre Karakaya, Ahmet Yumutkan, (Emre Akdoğdu dk.24), Uğur Aslankoç, İbrahim Çalış, Metin Çakıcı, Emirhan Yılmaz, (Samet Demircan dk.75), Serkan Güvercin, (Osman Karamahmut dk.55), Ömer Yıldız


Goller: Okan Uçar dk.46 ve 70, Ramazan Durdu dk.83 (Erciyes Esen Makina FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.