Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 2 - Argıncıkspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 22.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 22. haftasında lider Erciyes Esen Makine FK rakibi Argıncıkspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Nusret Yıldırım
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Bahtiyar Ekici, Hamit Çetinkaya, Fazıl Burak, (Uğur Özdemir dk.60), Latif Aydemir, (Ramazan Durdu dk.46), Osman Şentürk, Gökhan Savranlar, Mehmet Akif Gürkan, A. Samet Demirel, (Okan Uçar dk.46), Bulut Akbaş, (Erdal Kartal dk.73)
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Kaan Aşık, Tahir Can Çeçen, Yavuz Selim Kılıçaslan, Sedat Kurt, Hacı Mert Cingöz, (M. Vefa dk.46), Berat Aydemir, Karahan Hamurcu, İlker Anğıt, Muharrem Sahar, İsmail Aydoğdu
Goller: Osman Şentürk dk. 4 ve 56 (Erciyes Esen Makine FK), Muharrem Sahar dk.54 (Argıncıkspor)