Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 3 - Özvatan Gençlikspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, yoluna doludizgin devam ediyor.
Sarı kırmızılılar ligin 19. haftasında oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor'u 3-0'lık net skorla yenerek puanını 48'e çıkarttı.
Salon: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Halit Karacabay, Hamza Yıldız, Furkan Saltık
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, Bahtiyar Ekici, Halil Yozgat, Mehmet Ali İmren, Gökhan Savranlar, Latif Aydemir, Selim Yağmur, (Mehmet Akif Gürkan dk.58), Ramazan Durdu, Halil İbrahim Avcı, (Hamit Çetinkaya dk.54), Osman Şentürk, Mehmet Yaman, (Abdulsamet Demirel dk.58)
Özvatan Gençlikspor: Osman Gündoğdu, Murat Akbulut, Mesut Can Türkaslan, (Veysel Dağdelen dk.87), Mustafa Aydın, Kemal Kargın, (Abdussamed San dk.75), Ali Buğra Gökşen, Mustafa Ekici, Mükremin Bayrak, Yasin Delikuş, (Furkan Koçakdk.46), Mehmet Kıraç, Muhammed Turp
Goller: Ramazan Durdu (penaltı) (dk.40), (dk. 70), Mehmet Akif Gürkan (dk. 90) (Erciyes Esen Makine FK)