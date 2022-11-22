Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 8- Gaziosmanpaşaspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makine FK, ligin 10.
haftasında oynadığı maçta Gaziosmanpaşaspor'u 8-1 mağlup ederek kayıpsız ilerliyor.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Aydoğan Mantar, Yusuf Uğurlu, Mustafa Boylu
Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, Bahtiyar Ekici, (Mehmet Ali İmren dk.75), Fazıl Burak, Talha Çoban, İsmail Dayı, Fatih Çanakcıo, (Şenol Büyükçekiç dk.46), Mehmet Yaman, Okan Uçar, (Muhammet Aktan dk.75), Mehmet Akif Gürkan, (Latif Aydemir dk.67), Ahmetcan Topaloğlu,(Kürşat Yurdagül dk.67), Ramazan Durdu
Gaziosmanpaşaspor: Batın Altuntaş, Furkan Erdoğan, (Aykut Özden dk.75), Cengiz Çay, Hakan Yılmaz, Ahmet Sürmeli, (Ekrem Demirtaş dk.70), Adem Karataş, (Erencan Gümüş dk.62), Fatih Basın, Berkay Çırak, Mustafa Gezgin, Emrecan Tepedaş, Ebubekir Sain
Goller: Okan uçar dk.3-20-38-57 ve 71, Fazıl Burak dk.20, Kürşat Yurdagül dk.75, Mehmet Yaman dk.89 (Erciyes Esen Makine FK), Mustafa Gezgin dk.70 (Gaziosmanpaşaspor)