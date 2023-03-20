Kayseri Süper Amatör Küme: Erciyes Esen Makine FK: 8 - Kayseri Simya Koleji: 0

hafta karşılaşmasında Simya Koleji'ni 8-0 gibi skorla farklı mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala Play-Off oynamaya hak kazandı. Erciyes Esen Makine FK karşısında mağlubiyet alan Simya Koleji ise lige veda etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Bekir Kahraman, Osman Baruk, Ebubekir Çolak

Erciyes Esen Makine FK: Ali Özkan, İsmail Dayı, Fazıl Burak,

(Muhammed Aktan dk.56), Halil Yozgat, Hamit Çetinkaya, Gökhan Savranlar, Bulut Akbaş, Adem Şener, (Mehmet Yaman dk.46), Ramazan Durdu, (Selim Yağmur dk.46), Osman Şentürk, (Ali Ilık dk.56), Okan Uçar, (Abdulsamet Demirel dk.62)

Kayseri Simya Koleji: Metin Sarı, Paşacan Demirkaya, Resul Yalnız, Burhan Fikir, Berke Furkan, Halil Kadam, Ramazan Hasırcı, Emin Osman, Cem Bulut, Musa Aktepe, Murathan Dördüncü

Goller: Ramazan Durdu (Dk. 7), Gökhan Savranlar (Dk. 18), Okan Uçar (Dk. 32) (Dk. 44), Abdulsamet Demirel (Dk.60) (Dk. 62), Bulut Akbaş (Dk. 82), Ali Ilık (Dk. 89) (Erciyes Esen Makine FK)