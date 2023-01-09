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Kayseri Süper Amatör Küme: Esentepespor: 3- Sungur FK: 1

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda ligin 13.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 13. haftasında Esentepespor rakibi Sungur Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek altın değerinde bir galibiyete imza attı.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya, Oğuzhan Bahçıvan, Murat Ahi


Esentepespor: Numan Öztürk, Yusuf Öztürk, (Dk.60 Yusuf dk.60), Bayram Çiçek, Erdem Demir, M. Gazi Öztürk, Yasin Erdoğan, (Yusuf Serhat dk.75), Bayram Kılıç, M. Enes Öztürk, Fatih Atik, Ömer Öztürk, (Muhammed Vefa dk.60), Ahmet Polat


Sungur FK: Güven Yılmaz, Tugay Oflazoğlu, (Şenol Büyükçekiç dk.55), Altuğ Karahançer, Mehmet Kahveci, Erhan Vurdem, (Emre Toprak dk.80), Yunus Güneri, (Mevlüt Padak dk.55), Orhan Şahin, (Ali Rıza dk.80), Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Ramazan Bulmuş


Goller: Fatih Atik, Ömer Öztürk, Muhammed Vefa (Esentepespor), Berkay Arı (Sungur FK)

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