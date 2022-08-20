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Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi.


Kayseri Süper Amatör Küme lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyeleri, Merih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı.


Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunun 2 grupta 22 takımla oynanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Develi Emar, Başakpınar Belediyespor, Atletikspor, Kayseri Gençlerbirliği, Yahyalıspor, Kayseri Yolspor, Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor, Yemlihaspor, Amaratspor ve Makfitsporyer alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makina, Kayseri Şekerspor, Özvatan Gençlikspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Argıncıkspor, Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, Sungur FK, Gültepespor, Esentepespor ve Kocasinan Ülküspor yer aldı.


Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off oynayacak. 22 takım içerisinden de 7 takım Süper Amatör kümeye veda edecek.


Süper Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu:


A GRUBU


Başakpınar Belediyespor-Develi Emar


Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor


Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor


Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor


Kayserigücü BAY


B GRUBU


Erciyes Esen Makina-Sungur FK


Esentepespor-Agrıncıkspor


Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor


Gültepespor-Simya Kolejispor


Kayseri Şekerspor-Özvatan Bel.spor


Reşadiyespor BAY

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