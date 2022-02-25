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Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 4 - Özvatan Gençlikspor: 0

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ikinci sırada yer alan Hacılar Erciyesspor, Özvatan Gençlikspor’u her iki yarıda attığı goller ile 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ikinci sırada yer alan Hacılar Erciyesspor, Özvatan Gençlikspor'u her iki yarıda attığı goller ile 4-0 mağlup etmeyi başardı.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin, Hakan Çam, Yusuf Uğurlu


Hacılar Erciyesspor: Ebubekir Kara, Ebubekir Baydilli, Ali Avcı, Hüseyin Öz, Kasım Alıcı, (Burak Türkmen dk.72) Murat Mağara, Samet Kaan Karaca, (Okan Yenidünya dk.68), Süleyman Yasa, Tolgahan Alan, (Mehmet Tatlı dk.70), Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa


Özvatan Gençlikspor: İsmail Atalay, Erhan Karakaya, Kadir Aktaş, Okan Çetiner, Mehmet Akif Toy, Resul Kahriman, Erman Çilsal, Mustafa Ekinci, Emre Özcan, Ali Rıza Sancak, Ahmet Uluhan Karabacak


Goller: Samet Kaan Karaca dk.20, Hüseyin Öz dk.25, Murat Mağara dk. 65 (pen), Mehmet Tatlı dk.80 (Hacılar Erciyesspor)

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