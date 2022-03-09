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Kayseri Süper Amatör Küme: Hacılar Erciyesspor: 5-Kocasinan Ülküspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, gruptaki son maçında Kocasinan Ülküspor’u 5-1 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, gruptaki son maçında Kocasinan Ülküspor'u 5-1 mağlup etti. Rakibi Kayseri Şekerspor'un puan kaybettiği haftada Hacılar Erciyesspor A Grubunu 42 puanla lider olarak tamamladı.



Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Ulu, Ahmet Çıtak, Esat Sabuncu,


Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren (Dk.80 Mert Çetin), Uğur Taşpınar (Dk.66 Burak Türkmen), Yusuf Karaboğa, Yunus Öztürk (Dk.75 Ebubekir Baydilli), Hüseyin Öz, Ali Avcı, Mehmet Tatlı (Dk.66


Samet Kaan Karaca), Tolgahan Alan, Murat Mağara, Süleyman Yasa (Dk.80 Okan Yenidünya), Kasım Alıcı


Kocasinan Ülküspor: Batuhan Karakoç, Mehmet Kurtuluş, Talha Çoban, Sait Mert Akgöz, Hasan Göğerçin (Dk.63 Okan Recai Ateş), Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Muaz Guzay (Dk.48 Kadir Eren Üçal),


Ramazan Bulmuş, İsmail Aydoğdu, Fatih Basın


Golller: Mehmet Tatlı dk.10 ve 28, Mert Akgöz (k.k) dk.15, Ali Avcı dk.40, Murat Mağara dk.80 (Hacılar Erciyesspor) Ramazan Bulmuş dk.60 (Kocasinan Ülküspor)

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