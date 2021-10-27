Kayseri Süper Amatör Küme hafta sonu başlıyor

Kayseri Süper amatör Kümede 2021-2022 futbol sezonu 30-31 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.
Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.
Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan yerel liglerde heyecan Cumartesi günü oynanacak olan tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Sümer Stadı'nda Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00'de karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. Hafta maç programı şu şekilde;
30 Ekim Cumartesi Sümer Stadı
15.00 Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor
31 Ekim Pazar Argıncık 1 Nolu Saha
11.00 Amarat Gençlik-Başakpınar Belediye
13.00 Gültepespor-Kocasinan Ülküspor
15.00 Kayserigücü FK-Yavuzspor
31 Ekim Pazar Argıncık 2 Nolu Saha
13.00 Tomarza Belediye-Esentepespor
15.00 Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor
31 Ekim Pazar Başakpınar Stadı
12.00 Erciyes Reşadiye-Kayseri Gençlerbirliği
31 Ekim Pazar Özvatan Stadı
14.00 Özvatan Gençlik- Sanayi Esnafspor
31 Ekim Pazar Hacılar Stadı
14.00 Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor
31 Ekim Pazar OSB Stadı
14.00 OSB Atletikspor-Talas Anayurtspor