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Kayseri Süper Amatör Küme hafta sonu başlıyor

Kayseri Süper amatör Kümede 2021-2022 futbol sezonu 30-31 Ekim tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlıyor.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak.


Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan yerel liglerde heyecan Cumartesi günü oynanacak olan tek maçla başlayacak. Sezonun açılış maçında Sümer Stadı'nda Buğdaylıspor ile Kocasinan Şimşekspor saat 15.00'de karşı karşıya gelecek. Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. Hafta maç programı şu şekilde;


30 Ekim Cumartesi Sümer Stadı


15.00 Buğdaylıspor-Kocasinan Şimşekspor


31 Ekim Pazar Argıncık 1 Nolu Saha


11.00 Amarat Gençlik-Başakpınar Belediye


13.00 Gültepespor-Kocasinan Ülküspor


15.00 Kayserigücü FK-Yavuzspor


31 Ekim Pazar Argıncık 2 Nolu Saha


13.00 Tomarza Belediye-Esentepespor


15.00 Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor


31 Ekim Pazar Başakpınar Stadı


12.00 Erciyes Reşadiye-Kayseri Gençlerbirliği


31 Ekim Pazar Özvatan Stadı


14.00 Özvatan Gençlik- Sanayi Esnafspor


31 Ekim Pazar Hacılar Stadı


14.00 Hacılar Erciyesspor-Kayseri Şekerspor


31 Ekim Pazar OSB Stadı


14.00 OSB Atletikspor-Talas Anayurtspor

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