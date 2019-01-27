Kayseri Süper Amatör Küme'de ikinci yarının ilk hafta maçında ligde zor günler geçiren Gültepespor ile karşılaşan Hacılar Erciyesspor, her iki yarıda attığı goller ile rakibini 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puan ile başladı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Görkan Erzin, Levent Yeşilyurt

Saha Komiseri: Zehni Nergiz

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, İsmail Çoban, Emre Ulu, Doğukan Çetin, Seyfi Cingöz, Mehmet Gençoğlu, Bekir Acır, Yusuf Karaboğa, Gökalp Karaca, Samet Karaca ( Ahmet Dalcı), Erdem Doğan

Gültepespor: Gökhan Ödem, Emrah Deveci, Atakan Umar ( Nihat Gezici), Mustafa Aydın, Cankat Yalçın, Alihan Soyak, Emre Altınalana, Şahin Boz, Turgut Kıvrak ( Mesut Yılmaz),Mikail Mağara, Ziya Bulut

Goller: Dk.10 Yusuf Karaboğa, Dk.62 Bekir Acır (Hacılar Erciyesspor) Dk.52 Alihan Soyak (Gültepe)