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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 16.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 16. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Akkışla Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattılar.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Ö.Hürcan Yücel, Furkan Ulu, Turan Çelik


Saha Komiseri: Mustafa Tuğran Akgül


Gençlerbirliği: Abdussamed Karakoyun, Adem Aktaş (Dk.80 Hacı Mert Cingöz) Furkan Dur, Abdullah Can Deniz, Umut Tunç, Semih Şener (Dk.75 Sadık Arslan) Mustafa Karakaya, Furkan Önal, Salih Bahadır Soylu, Cihan Oğuzman, Muhammed Furkan Aslan (Dk. 65 Batuhan Tekin)


Akkışla Gençlikspor: Ömer Poyraz, Mehmet Bekar, Mustafa Gültekin, Halil İbrahim Avcı, Hüseyin Öz, Abdussamed Yılmaz, Bekir Balat (Dk.83 Oktay Sevimli) Özgür Çapan, Emre Ağırbaş (Dk.48 Hakan Daşdemir) Mehmet Yılmaz, Hacı Baykuş (Dk.65 Onur Avcı)


Goller: Mustafa Karakaya (dk. 10 pen), Furkan Önal (dk. 88) (Kayseri Gençlerbirliği), Özgür Çapan (dk. 50), Umut Tunç (dk. 57 kk) (Akkışla Gençlikspor)


Kırmızı Krat: Halil İbrahim Avcı (dk. 80) (Akkışla Gençlikspor)

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