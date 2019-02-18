Kayseri Süper Amatör Küme

hafta mücadelesinde Demirspor ile karşı karşıya gelenKocasinan Ülküspor, her iki yarıda attığı goller ile maçı 2-0 kazanmayı bildi.

Stat: Argıncık 2

Hakemler: Arman Erkılıç, Ahmet İnci, Harun Soyeşik

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Kocasinan Ülküspor: Erdem Kurt, Mustafa Atsız (Dk.80 Fatih Karakız), Saffet Yıldız, Hasan Göğercin, İsmail Orhan, Muaz Guzay(Dk.65 Alperen Kısır), Emre Kılıç, Turgay Aydoğan, Uğur Canbolat (Dk.77 Murathan Dördüncü), Çağlar Erdemci, Alper Durdu

Demirspor: Şenol Burul, Yusuf Yiğit (Dk.10 Hüseyin Saltık), Kaan Yıldız, Emir Borlu, Ömer Ağrıbaş, Batuhan Duran, Ebubekir Sain (Dk.55 Taha Alban), Hurşit Ünal, Ferhat Uğur (Dk.76 Furkan Erdoğan), Koray Tuna, Sadık Yücel

Goller: Dk.18 Alper Durdu, Dk.56 Uğur Canbolat (K.Ülkü)

Kırmızı Kart: Ömer Ağrıbaş (Ç.S) (Demirspor)