Kayseri Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor'u kaptan Ramazan Durdu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Osman Baruk, Burha Başpınar

Saha Komiseri: Şinasi Acar

Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, Abdulkadir Baykaldı, Okan Çetiner, Eren Topuz, Ömer Kaya, Ramazan Bulmuş, Ümit Ergüner, Muhammed Emin Ergin

Yahyalıspor: Bülent Aygün, Harun Yıldırım, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Talha Çoban, Orhan Şahin, Ramazan Durdu, İsmail Aydoğdu (Erkan Atçı dk 46) Ersoy Yılmaz, Kasım Alıcı, Selim Yağmur

Gol: Ramazan Durdu dk 87 (Yahyalıspor)

Kırmızı Kart: Atakan Kökkaya dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)