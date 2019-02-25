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Kayseri Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor’u kaptan Ramazan Durdu’nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan Şimşekspor'u kaptan Ramazan Durdu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Osman Baruk, Burha Başpınar


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu, Atakan Kökkaya, Erdin Kaynar, Abdulkadir Baykaldı, Okan Çetiner, Eren Topuz, Ömer Kaya, Ramazan Bulmuş, Ümit Ergüner, Muhammed Emin Ergin


Yahyalıspor: Bülent Aygün, Harun Yıldırım, Halil Yozgat, Ahmet Yumutkan, Talha Çoban, Orhan Şahin, Ramazan Durdu, İsmail Aydoğdu (Erkan Atçı dk 46) Ersoy Yılmaz, Kasım Alıcı, Selim Yağmur


Gol: Ramazan Durdu dk 87 (Yahyalıspor)


Kırmızı Kart: Atakan Kökkaya dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)

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