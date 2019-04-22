Kayseri Süper Amatör Küme'de bitime 3 hafta kala kendi evinde Hacılar Erciyesspor'u ağırlayan Kayseri Yolspor, büyük heyecana sahne olan maçtan 3-2 yenilgi ile ayrılarak şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Süha Adıyaman, Ömer Hürcan Yücel, Erkan Kırçıl

Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım, Batuhan Çelik, Fatih Ülker, Ümit Al, Levent Karabacak, Cihat Bakar (Dk. 46 Tolga Kara), Mehmet Ali Öncü, Gökhan Savranlar, Mehmet Yaman, Can Ölçer (Dk. 74 Said Emre Gündoğan), Mevlüt Metin

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Hüsamettin Sünger, Seyfi Cingöz, Yusuf Karaboğa, Doğukan Bozkurt Çetin, Mehmet Gençoğlu, Ahmet Emin Ayata, Eren Kaan İpek, Süleyman Yasa (Dk. 39 Tolgahan Alan) (Dkt. 85 İsmail Çoban), Gökalp Karaca (Dk. 59 Ahmet Dalcı), Samet Kaan Karaca

Goller: Gökhan Savranlar Dk. 75, Tolga Kara Dk. 83 (Kayseri Yolspor), Süleyman Yasa Dk. 22 (Pen.), Ahmet eminAyata Dk. 70, Hüsamettin Sünger Dk. 90+5 (Pen.) (Hacılar Erciyesspor

Kırmızı Kartlar: BatuhanÇelik Dk. 90+4, Ümit Al (Maç sonu), Mehmet Emin Ayata (Maç sonu)