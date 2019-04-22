İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de bitime 3 hafta kala kendi evinde Hacılar Erciyesspor’u ağırlayan Kayseri Yolspor, büyük heyecana sahne olan maçtan 3-2 yenilgi ile ayrılarak şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de bitime 3 hafta kala kendi evinde Hacılar Erciyesspor'u ağırlayan Kayseri Yolspor, büyük heyecana sahne olan maçtan 3-2 yenilgi ile ayrılarak şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bıraktı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Süha Adıyaman, Ömer Hürcan Yücel, Erkan Kırçıl


Kayseri Yolspor: Batuhan Yıldırım, Batuhan Çelik, Fatih Ülker, Ümit Al, Levent Karabacak, Cihat Bakar (Dk. 46 Tolga Kara), Mehmet Ali Öncü, Gökhan Savranlar, Mehmet Yaman, Can Ölçer (Dk. 74 Said Emre Gündoğan), Mevlüt Metin


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Hüsamettin Sünger, Seyfi Cingöz, Yusuf Karaboğa, Doğukan Bozkurt Çetin, Mehmet Gençoğlu, Ahmet Emin Ayata, Eren Kaan İpek, Süleyman Yasa (Dk. 39 Tolgahan Alan) (Dkt. 85 İsmail Çoban), Gökalp Karaca (Dk. 59 Ahmet Dalcı), Samet Kaan Karaca


Goller: Gökhan Savranlar Dk. 75, Tolga Kara Dk. 83 (Kayseri Yolspor), Süleyman Yasa Dk. 22 (Pen.), Ahmet eminAyata Dk. 70, Hüsamettin Sünger Dk. 90+5 (Pen.) (Hacılar Erciyesspor


Kırmızı Kartlar: BatuhanÇelik Dk. 90+4, Ümit Al (Maç sonu), Mehmet Emin Ayata (Maç sonu)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.