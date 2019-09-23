Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme’nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Erdem Sarıaslan, Ahmet İnci, Harun Soyeşik
Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Mustafa Atsız, Fazıl Burak Peker, Bahtiyar Ekici, Aziz Çağlar Şahin, Emre Ulu (Adem Aktaş dk 87), Salih Bahadır Soylu, Mustafa Karakaya (Umut Tunç dk 85) Erman Deveci, Selim Yağmur, Rafet Karapınar (Hasan Pamuk dk 80)
Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu, Adem Demircioğlu, Mehmet Can Kaya, Mustafa Yerli, Ömer Gün, Gökhan Savranlar, Ozan Kaan Özdemir, Cüneyt Egemen Karagöz, Mevlüt Metin , Sadık Yücel, Harun Okan Yılmaz
Gol: Rafet Kayapınar dk 18 (Gençlerbirliği)