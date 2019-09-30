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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Yolspor ile Kocasinan Ülküspor arasında oynanan Süper Amatör Küme maçında 4 gol, 2 kırmızı kart vardı.

3 puanı Kayseri Yolspor aldı.


Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Yolspor ile Kocasinan Ülküspor karşılaştı. Turuncu Siyahlılar 3 puanı 4 golle aldı. Müsabakada her iki takımdan da birer kişi kırmızı kart gördü.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cem Eray Esmekaya, Turan Çelik, Muhammet Ülker


Kayseri Yolspor: Ergin İptaş, Murat Şen, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Birhat Yağbasan (Dk.85 Mehmet Karakoyun), Koray Tuna, Gökhan Savranlar, Cüneyt Egemen Karagöz, Batuhan Çelik (Dk.77 İzzet Karagül) Yunus Güneri (Dk.69 Cihat Bakar)


Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Hasan Göğercin, Harun Karaman, Muaz Guzay, Okan Özdemir, Turan Derecik, Furkan Önal, Erkan Polat, Uğurcan Polat, Seyit Nerkiz (Dk.81 Ali Cağlıöksüz)


Goller: Koray Tuna Dk.35, Cüneyt Egemen Karagöz Dk.38, Birhat Yağbasan Dk.62, İzzet Karagül Dk.88 (Kayseri Yolspor)


Kırmızı Kart: Cüneyt Egemen Karagöz Dk.79 (Kayseri Yolspor), Hasan Göğercin Dk.79 (Kocasinan Ülküspor)

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