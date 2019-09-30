3 puanı Kayseri Yolspor aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Kayseri Yolspor ile Kocasinan Ülküspor karşılaştı. Turuncu Siyahlılar 3 puanı 4 golle aldı. Müsabakada her iki takımdan da birer kişi kırmızı kart gördü.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Esmekaya, Turan Çelik, Muhammet Ülker

Kayseri Yolspor: Ergin İptaş, Murat Şen, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Birhat Yağbasan (Dk.85 Mehmet Karakoyun), Koray Tuna, Gökhan Savranlar, Cüneyt Egemen Karagöz, Batuhan Çelik (Dk.77 İzzet Karagül) Yunus Güneri (Dk.69 Cihat Bakar)

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Hasan Göğercin, Harun Karaman, Muaz Guzay, Okan Özdemir, Turan Derecik, Furkan Önal, Erkan Polat, Uğurcan Polat, Seyit Nerkiz (Dk.81 Ali Cağlıöksüz)

Goller: Koray Tuna Dk.35, Cüneyt Egemen Karagöz Dk.38, Birhat Yağbasan Dk.62, İzzet Karagül Dk.88 (Kayseri Yolspor)

Kırmızı Kart: Cüneyt Egemen Karagöz Dk.79 (Kayseri Yolspor), Hasan Göğercin Dk.79 (Kocasinan Ülküspor)