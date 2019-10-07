Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 3.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş, Arman Erkılıç
Kayseri Yolspor: Egin İptaş, Birhat Yağbasan, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Göktuğ Berathan (dk. 80 İhsan Yasıt), Koray Tuna (dk. 77 İzzet Karagül), Gökhan Savranlar, Mehmet Karakoyun (dk. 53 Fatih Kılın), Cihat Bakar, Beytullah Özcan
Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Fazıl Burak Peker, Rafet Kayapınar, ( dk. 89 Hacı Mert Cingöz ?), Aziz Çağlar Şahin, Umut Tunç, Hasan Pamuk, (dk. 80 Sedat Kurt), Salih Bahadır Soylu, (dk. 88 Adem Aktaş ?), Mustafa Karakaya, Selim Yağmur, Erman Deveci, Mustafa Atsız
Goller: Levent Karabacak (dk. 60 k.k), Hasan Pamuk (dk. 65) (Medical Palace Gençlerbirliği)