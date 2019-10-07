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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de haftanın en kritik karşılaşmalarından bir olan Develispor ile Trend Gayrimenkulspor Develi İlçe Stadında karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de haftanın en kritik karşılaşmalarından bir olan Develispor ile Trend Gayrimenkulspor Develi İlçe Stadında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Trend Gayrimenkulspor Muhammet Ülker'in golü ile deplasmandan 3 puanı alarak döndü. Develispor ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Alim Kandemir, Osman Baruk, Turan Çelik


Develispor: Abdulsamed Karakoyun, Harun Okan Yılmaz, Erkan Atçı, Orhan Şahin, Görkem Niğit, Murat Sıvacı, Emre Öztürk, Mehmet Furkan Ağça, İsmail Aydoğdu, Mehmet Kahveci, Halil Yozgat


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Efekan Korkmaz, İsmail Yılmaz, Raşit Şimşek, Mehmet Kındık, Mehmet Ali Öncü, Adem Şener, Muhammed Akçiçek, Fatih Ülker, Hüseyin Can Taş, Halis Barbaros


Gol: Muhammed Akçiçek (dk. 75) (Trend Gayrimenkulspor)


Kırmızı Kart: Halil Yozgat (dk. 85) (Develispor)

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