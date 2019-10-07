Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 3.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3.haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Recep Güneş, Arman Erkılıç
Kayseri Yolspor: Egin İptaş, Birhat Yağbasan, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Göktuğ Berathan (İhsan Yasıt dk 80), Koray Tuna (İzzet Karagül dk 77), Gökhan Savranlar, Mehmet Karakoyun (Fatih Kılın dk 53), Cihat Bakar, Beytullah Özcan
Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Fazıl Burak Peker, Rafet Kayapınar, (Hacı Mert Cingöz dk 89), Aziz Çağlar Şahin, Umut Tunç, Hasan Pamuk, (Sedat Kurt dk80), Salih Bahadır Soylu, (Adem Aktaş dk 88), Mustafa Karakaya, Selim Yağmur, Erman Deveci, Mustafa Atsız
Goller: Levent Karabacak dk 60 (kendi kalesine), Hasan Pamuk dk 65 (Medical Palace Gençlerbirliği)