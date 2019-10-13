İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor ile Talas Anayurt karşılaştı.

3 puanı alan taraf Kayseri Şekerspor oldu.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Engin Can Doğan


Talas Anayurtspor: Ali Cambaz, Doğan Bilgin, Saffet Yıldız, Ahmet Sürmeli, Önal Baykal, Kayhan Yılmaz, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Emrecan Tepedaş, Batuhan Taştan, Süleyman Koç (Semih Can Gül)


Kayseri Şekerspor: Saddettin Kahraman, Sefa Şahin, Furkan Ulutaş, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Ahmet Can Topaloğlu, Hasan Emre Göltaş, Mesut Can Türkaslan, Ramazan Aksoy, Ziyahan Erbaşı, Barış Mert Düğenci,


Goller: Emin Can Gül Dk.75 (Talas Anayurtspor) Ramazan Aksoy Dk.10, Mesut Can Türkaslan Dk.23 (Kayseri Şekerspor)


Kırmızı Kartlar: Emrecan Tepedaş Dk.40 (Talas Anayurtspor) Ramazan Aksoy Dk.40 (Kayseri Şekerspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.