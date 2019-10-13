Kayseri Süper Amatör Küme maçında Şekerspor ile Talas Anayurt karşılaştı.
3 puanı alan taraf Kayseri Şekerspor oldu.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Harun Soyeşik, Engin Can Doğan
Talas Anayurtspor: Ali Cambaz, Doğan Bilgin, Saffet Yıldız, Ahmet Sürmeli, Önal Baykal, Kayhan Yılmaz, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme, Emrecan Tepedaş, Batuhan Taştan, Süleyman Koç (Semih Can Gül)
Kayseri Şekerspor: Saddettin Kahraman, Sefa Şahin, Furkan Ulutaş, Yaşar Çam, Mehmet Doğru, Ahmet Can Topaloğlu, Hasan Emre Göltaş, Mesut Can Türkaslan, Ramazan Aksoy, Ziyahan Erbaşı, Barış Mert Düğenci,
Goller: Emin Can Gül Dk.75 (Talas Anayurtspor) Ramazan Aksoy Dk.10, Mesut Can Türkaslan Dk.23 (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı Kartlar: Emrecan Tepedaş Dk.40 (Talas Anayurtspor) Ramazan Aksoy Dk.40 (Kayseri Şekerspor)