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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme 4.

hafta maçında Kayseri Yolspor, Esen Makina Belsinspor'u 4-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Alim Kandemir, Halit Karacabay, Mustafa Soner Yüce


Kayseri Yolspor: Ergin İptaş, Batuhan Çelik, Abdullah Aydilek, Ümit Al, Levent Karabacak, Yusuf Yücel, (Murat Şen dk.64), Koray Tuna, (Birhat Yağbasan dk.70), Gökhan Savranlar, Mustafa Saylağ, (İhsan Yasıt dk.80), Cemal Tavran, Beytullah Özcan


Esen Makina Belsinspor: Emre Kaya, Tarık Türker (Samet Gümüş dk.80), Mehmet Ali İmren, Furkan Hançer, Gökhan Boyraz, Şenol Büyükçekic (Mehmet Akpınar dk.46), Harun Çetin, Turgut Yetük, Mehmet Yaman, Hasan Yazgan, (Tolga Cansu dk.46), Mücahit Baykaldı


Goller: Beytullah Özcan Dk.2 ve 87, Gökhan Savranlar Dk.8 ve 80 (Kayseri Yolspor) Turgut Yetük dk.65 (Esen Makina Belsinspor)

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