Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4.haftasında oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Suat Alptekin, Ahmet Çıtak, Serkan Yıldırım

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Hasan Gögerçin, Harun Kahraman, Muaz Guzay, (Seyit Nerkiz dk.60), Okan Özdemir, Turan Derecik, (Serhat Kahraman dk.79) Nesime Diksaç, Furkan Önal, (Okan Çetiner dk.90+4), Uğur Canbolat

Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Fatih Ülker, Halis Barbaros, Hüseyin Can Taş, İsmail Yılmaz, (Buğra Kara dk.58), Muhammed Akçiçek, Mehmet Kındık, Şeyh İsmail Orhan, Ömer Bozkuş, Mehmet Ali Öncü, Raşit Şimşek

Goller: Çağlar Erdemci Dk.28, Seyit Nerkiz Dk.78, Furkan Önal Dk.90+3 (Kocasinan Ülküspor), Fatih Ülker Dk.75 (Trend Gayrimenkulspor)

Müsabaka öncesi hakem Suat Alptekin, seramonide her iki takım oyuncularına, Barış Pınarı harekatına katılan askerlerimize selam göndertti. Hakem Suat Alptekin'in “Şuanda sınır dışında görev yapan askerlerimiz için üç defa” demesinden sonra hakemler, Kocasinan Ülküspor ve Trend Gayrimenkulspor oyuncuları “Sağol Sağol Sağol” diye bağırdılar.