İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 4.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4.haftasında oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor'u 3-1 mağlup etti.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Suat Alptekin, Ahmet Çıtak, Serkan Yıldırım


Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Hasan Gögerçin, Harun Kahraman, Muaz Guzay, (Seyit Nerkiz dk.60), Okan Özdemir, Turan Derecik, (Serhat Kahraman dk.79) Nesime Diksaç, Furkan Önal, (Okan Çetiner dk.90+4), Uğur Canbolat


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Fatih Ülker, Halis Barbaros, Hüseyin Can Taş, İsmail Yılmaz, (Buğra Kara dk.58), Muhammed Akçiçek, Mehmet Kındık, Şeyh İsmail Orhan, Ömer Bozkuş, Mehmet Ali Öncü, Raşit Şimşek


Goller: Çağlar Erdemci Dk.28, Seyit Nerkiz Dk.78, Furkan Önal Dk.90+3 (Kocasinan Ülküspor), Fatih Ülker Dk.75 (Trend Gayrimenkulspor)


Müsabaka öncesi hakem Suat Alptekin, seramonide her iki takım oyuncularına, Barış Pınarı harekatına katılan askerlerimize selam göndertti. Hakem Suat Alptekin'in “Şuanda sınır dışında görev yapan askerlerimiz için üç defa” demesinden sonra hakemler, Kocasinan Ülküspor ve Trend Gayrimenkulspor oyuncuları “Sağol Sağol Sağol” diye bağırdılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.