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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 4.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 4.haftasında Kayseri Demirspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Develispor, deplasmanda rakibini 5-1 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin, Ahmet İnci, Yaşar Özçetin


Kayseri Demirspor: Şenol Burul, Yusuf Yiğit, Oğulcan Erbek, (Furkan dk.64), Sadık Arslan, Ferhat Uğur, Ebubekir Sain, Mustafa Nüfil Ünal, Furkan Erdoğan, Alican Koçer, Batuhan Duran, Alper Durdu (Anıl Taş dk.77)


Develispor: Samet Karakoyun, Emre Öztürk, Kerem Özdemir, Erkan Atçı, Görkem Niğit, İsmail Aydoğdu, Okan Uçar, Burak Arslan, (Emre Çolak dk.75), Mehmet Furkan Ağça, Mehmet Kurtuluş, (Yunus Emre dk.85), Mehmet Kahveci


Goller: Burak Arslan dk.25, Okan Uçar dk.30-55, İsmail Aydoğdu dk.39, Mehmet Furkan Ağça dk. 65 (Develispor) Alper Durdu dk.41 (Kayseri Demirspor)

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