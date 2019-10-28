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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 6.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 6.haftasında oynanan Hacılar Erciyesspor ile Buğdaylıspor maçı büyük mücadeleye sahne oldu. Hacılar Erciyesspor, rakibini kaptan Kasım Alıcı'nın golleri ile 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.



Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, Muhammet Ülker, Yaşar Özçetin


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir, Erden Doğan, (Dk. 89 Batuhan), Hüsamettin Sünger, Ebubekir Baydilli, Mehmet Gençoğlu, Samet Kaan Karaca, Ahmet Emin Ayata, Murat Mağara, (Dk. 76 Süleyman Yasa), Yusuf Karaboğa, Kasım Alıcıx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mustafa Yılmaz, Mahmut Alan, Ömer Ağırbaş, Osman Karapınar, (Dk. 60 İbrahim Bayram ) İbrahim Çalış, Ubeydullah Gün, Yakup Yalçınkaya, Ali Rıza Sancak, Eray Kilaborucu, (Dk. 50 Kubilay Çeçen), Cemil Kartal


Goller: Kasım Alıcı dk.7- 88 (penaltı)( Hacılar Erciyesspor),İbrahim Çalış dk.36 (Buğdaylıspor)

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