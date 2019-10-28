Kayseri Süper Amatör Küme’de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Esen Makina Belsinspor, güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor’u 3-2 mağlup etti.
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmada Esen Makina Belsinspor, güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Burak Altınel, Osman Baruk, Halit Karacabay
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Efekan Korkmaz, (Dk.75 Muharrem Emre Tokgöz), İsmail Yılmaz, Fatih Ülker, Raşit Şimşek, Mehmet Kındık, Mehmet Ali Öncü, Hüseyin Can Taş, Halis Barbaros, (Dk.81 Mevlüt Padak), Muhammet Akçiçek, (Dk. 79 Buğra Kara), Adem Şener
Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan, Tolga Cansu, Mehmet Ali İmren Furkan Hançer, Tarık Türker Mutlu (Dk.68 Gökhan Boyraz), Şenol Büyükçekiç, Harun Çetin, Aydemir Yavuz (Dk.88 Mehmet Akpınar), Mücahit Baykaldı, Turgut Yetük, Hasan Yazgan
Goller: Halis Barbaros dk.28, Adem Şener dk.62 (Trend Gayrimenkulspor) Mehmet Ali İmren dk.39, Aydemir Yavuz dk.49-83 (Esen Makina Belsinspor)