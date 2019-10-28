Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda Talas Anayurtspor’u 5-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor deplasmanda Talas Anayurtspor'u 5-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Erdem Sarıaslan, Recep Güneş, Engincan Doğan,
Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet Özcan, Kayhan Yılmaz, Ahmet Sürmeli, Saffet Yıldız, Doğan Bilgin, Erhan Vurdem, Fırat Akbaş, (Dk.43 Umut Delice), Cengiz Eşme, Süleyman Koç, (Dk.70 Recep Tayyip), Batuhan Taştan, Sadettin Gül (Dk.15 Yaşar Acer)
Develispor: Abdulsamet Karakoyun, (Dk.78 Furkan Afşan), Mehmet Kahveci, Erkan Atçı, Halil Yozgat (Dk.75 Kerem Özdemir), Emre Öztürk, Görkem Niğit, Yunus Emre Özkara, Mehmet Furkan Ağça, İsmail Aydoğdu, Okan Uçar, (Dk.82 Murat Sıvacı) Burak Arslan
Goller: Erhan Vurdem dk.23 (Talas Anayurtspor) Okan Uçar dk.7-20-25, Mehmet Furkan Ağça dk.18, Erkan Atçı dk.70 (Develispor)