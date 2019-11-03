Kayseri Süper Amatör Küme’nin 7.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 7.haftasında Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor'u 5-1 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle 13 puana ulaştı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mustafa Soner Yüce, Kemal Hattatioğlu
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman , Sefa Şahin, Mustafa Temmuz Ertaş, Yaşar Çam, Muhammed Yeter, Furkan Ulutaş, Hasan Emre Göltaş, Ziyahan Elbaşı, Ramazan Aksoy, Batuhan Kaya, Barış Mert Düğenci
Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mahmut Alan, Hamdi Can Yıldırım, Ubeydullah Gün, Furkan Doğan, Ömer Ağırbaş,İbrahim Çalış, Yakup Yalçınkaya * Ali Rıza Sancak, Muhammed Ali Uzunoğlu, Osman Kayapınar,
Goller: Ramazan Kaya dk.22-45, Ramazan Aksoy dk 40, Furkan Ulutaş dk 55, Mahmut Mert dk.88 (Kayseri Şekerspor), Osman Kayapınar dk 75 (Buğdaylıspor)
Kırmızı Kart: Mahmut Alan dk 20 (Buğdaylıspor)