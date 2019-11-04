Kayseri Süper Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Kayseri Sağlıkspor, Kocasinan Şimşekspor’u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Sağlıkspor, Kocasinan Şimşekspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Mimarsinan Serkent Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin, Bekir Kahraman, Kadir Çelikbaş
Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu, Adem Demircioğlu, Abdullah Büyükelbaşı, Mustafa Yerli, İzzet Karagül, Eray Akyol (Dk.75 Fatih Çanakcıo), Seyfettin Yesugey (Dk.80 Mücahit Mehmet Karaer), Erkan Polat, Mevlüt Metin, Ömer Gün, Batuhan Şimşek
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu, Abdulkadir Baykaldı, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner, Halil Aladağ, Berkay Arı, Erman Çilsal, Atakan Kökkaya, Abdullah Enes Ozan (Dk.77 Batuhan Bozkurt Polat)i Kadir Eren Üçal (Dk.70 Oğuzhan Örs)
Goller: Erkan Polat dk 1, Adem Demircioğlu dk 76, Seyfettin Yesugey dk 65, Mevlüt Metin dk 85 (Kayseri Sağlıskpor) Halil Aladağ dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kart: Mustafa Yerli dk 75 (Kayseri Sağlıkspor)