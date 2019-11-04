İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de zirve mücadelesi veren Kayseri Sağlıkspor, Kocasinan Şimşekspor’u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Sağlıkspor, Kocasinan Şimşekspor'u 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.


Stat: Mimarsinan Serkent Stadı


Hakemler: Hüseyin Keğin, Bekir Kahraman, Kadir Çelikbaş


Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu, Adem Demircioğlu, Abdullah Büyükelbaşı, Mustafa Yerli, İzzet Karagül, Eray Akyol (Dk.75 Fatih Çanakcıo), Seyfettin Yesugey (Dk.80 Mücahit Mehmet Karaer), Erkan Polat, Mevlüt Metin, Ömer Gün, Batuhan Şimşek


Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş, Tugay Oflazoğlu, Abdulkadir Baykaldı, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner, Halil Aladağ, Berkay Arı, Erman Çilsal, Atakan Kökkaya, Abdullah Enes Ozan (Dk.77 Batuhan Bozkurt Polat)i Kadir Eren Üçal (Dk.70 Oğuzhan Örs)


Goller: Erkan Polat dk 1, Adem Demircioğlu dk 76, Seyfettin Yesugey dk 65, Mevlüt Metin dk 85 (Kayseri Sağlıskpor) Halil Aladağ dk 90 (Kocasinan Şimşekspor)


Kırmızı Kart: Mustafa Yerli dk 75 (Kayseri Sağlıkspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.