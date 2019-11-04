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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 7.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 7.haftasında zirveyi yakından ilgilendiren zolru doksan dakikada Kayseri Yolspor, rakibi Trend Gayrimenkulspor'u 2-0 mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaştı.


Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Otyakmaz, Erkan Kırçıl, Yaşar Özçetin


Kayseri Yolspor: Ersin İptaş, (Dk.50 Ergin İptaş), Murat Şen, Said Emre Gündoğan, Ümit Al, Levent Karabacak, Cemal Tavran, Cüneyt Egemen Karagöz, Gökhan Savranlar, Mehmet Karakoyun, (Dk.59 Mustafa Sağlar), Batuhan Çelik, (Dk.80 Yusuf Yücel), Koray Tuna


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Fatih Ülker, Halis Barbaros (Dk.62 Buğra Kara), Hüseyin Can Taş, İsmail Yılmaz, (Dk.78 Mevlüt Padak), Raşit Şimşek, Muhammed Akçiçek, Muharrem Emre Tokgöz, Adem Şener, Mehmet Ali Öncü, Mehmet Kındık, (Dk.78 Şeyh İsmail Orhan)


Goller: Cüneyt Egemen Karagöz (dk 30 ve 60) (Kayseri Yolspor)

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