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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sahasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor’u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sahasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.



Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Ahmet Ulu, Mehmet Altıparmak, Serkan Yıldırım


Develispor: A.Samet Karakoyun, Mehmet Kahveci, Erkan Atçı, Halil Yozgat, Emre Öztürk, Görkem Niğit, Yunus Emre Özkara, Mehmet Furkan Ağça, (Dk. 65 Murathan Dördüncü), Murat Sıvacı, (Dk. 67 Harun Okan Yılmaz) Okan Uçar, Burak Arslan


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir, Erden Doğan, Ebubekir Baydilli, Hüsamettin Sünger, Mehmet Gençoğlu, Yusuf Karaboğa, Kasım Alıcı, Samet Kaan Karaca, (Dk.55 Süleyman Yasa), Bekir Acır, (Dk.65 Ahmet Emin Ayata), Murat Mağara


Goller: Mehmet Furkan Ağça (dk. 19), Okan Uçar (dk. 25) (Develispor)


Kırmızı Kart: Kasım Alıcı (dk. 85) (Hacılar Erciyesspor)

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