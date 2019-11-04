Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sahasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor’u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sahasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Ahmet Ulu, Mehmet Altıparmak, Serkan Yıldırım
Develispor: A.Samet Karakoyun, Mehmet Kahveci, Erkan Atçı, Halil Yozgat, Emre Öztürk, Görkem Niğit, Yunus Emre Özkara, Mehmet Furkan Ağça, (Dk. 65 Murathan Dördüncü), Murat Sıvacı, (Dk. 67 Harun Okan Yılmaz) Okan Uçar, Burak Arslan
Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir, Erden Doğan, Ebubekir Baydilli, Hüsamettin Sünger, Mehmet Gençoğlu, Yusuf Karaboğa, Kasım Alıcı, Samet Kaan Karaca, (Dk.55 Süleyman Yasa), Bekir Acır, (Dk.65 Ahmet Emin Ayata), Murat Mağara
Goller: Mehmet Furkan Ağça (dk. 19), Okan Uçar (dk. 25) (Develispor)
Kırmızı Kart: Kasım Alıcı (dk. 85) (Hacılar Erciyesspor)