Kayseri Süper Amatör Küme 8.
hafta maçında Özvatan Gençlikspor sahasında Esen Makine Belsinspor'a 3-2 mağlup oldu.
Stat : Özvatan İlçe Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk, Muhammet Ülker, İzzet Samur
Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu, Engin Kaya, İlker Karakaya, Kerem Yıldırım, Kemal Erdem, Mesut Dalkıran, Yasin Zan, Emre Alkınoğlu, Göktürk Dede, Ali Yakışıklı, Onur Musa Savran
Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, Vedat Daşçı, Furkan Hançer, Tolga Cansu, Mücahit Baykaldı, Mehmet Yaman (Dk.46 Aydemir Yavuz), Mehmet Akpınar, Hasan Yazgan, Harun Çetin, Turgut Yetük (Dk.69 Gökhan Boyraz)
Goller: Dk.6 Onur Musa Savran, Dk.77 Göktürk Dede (Özvatan Gençlik), Dk.9 Mehmet Yaman, Dk.48 Turgut Yetük, Dk.51 (penaltı) Aydemir Yavuz (Esen Makine Belsinspor)
Kırmızı Kartlar: Dk.40 Kemal Erdem (Özvatan Gençlik), Dk.65 Mücahit Baykaldı (Esen Makine Belsinspor)