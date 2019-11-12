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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme 8.

hafta maçında Özvatan Gençlikspor sahasında Esen Makine Belsinspor'a 3-2 mağlup oldu.


Stat : Özvatan İlçe Stadı


Hakemler: Rıza Öztürk, Muhammet Ülker, İzzet Samur


Özvatan Gençlikspor: Ömür Tuzcu, Engin Kaya, İlker Karakaya, Kerem Yıldırım, Kemal Erdem, Mesut Dalkıran, Yasin Zan, Emre Alkınoğlu, Göktürk Dede, Ali Yakışıklı, Onur Musa Savran


Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan, Mehmet Ali İmren, Vedat Daşçı, Furkan Hançer, Tolga Cansu, Mücahit Baykaldı, Mehmet Yaman (Dk.46 Aydemir Yavuz), Mehmet Akpınar, Hasan Yazgan, Harun Çetin, Turgut Yetük (Dk.69 Gökhan Boyraz)


Goller: Dk.6 Onur Musa Savran, Dk.77 Göktürk Dede (Özvatan Gençlik), Dk.9 Mehmet Yaman, Dk.48 Turgut Yetük, Dk.51 (penaltı) Aydemir Yavuz (Esen Makine Belsinspor)


Kırmızı Kartlar: Dk.40 Kemal Erdem (Özvatan Gençlik), Dk.65 Mücahit Baykaldı (Esen Makine Belsinspor)

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