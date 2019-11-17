Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun önemli adaylarından Gençlerbirliği, 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor'u her iki yarıda attığı goller ile 2-1 yenerek puanını 21'e çıkarttı.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Burak Altınel, Erkan Kırçıl, İzzet Samur

Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Erhan Karakaya, Fazıl Burak Peker, Ozan Kaan Özdemir (Dk. 80 Cihan Oğuzman), Aziz Çağlar Şahin, Hasan Pamuk (Dk. 88 Salih Soylu), Mustafa Atsız, Mustafa Karakaya, Erman Deveci, Selim Yağmur (Dk. 90 Umut Tunç), Rafet Kayapınar

Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir (Dk. 74 Süleyman Yasa), Batuhan Çobanoğlu, Hüsamettin Sünger, Ebubekir Beydilli, Mehmet Gençoğlu, Mükremin Bayrak (Dk. 55 Yusuf Karaboğa), Burak Türkmen, Murat Mağara, Kasım Alıcı, Ahmet Emin Ayata (Dk. 65 Samet Kaan Karaca)

Goller: Ozan Kaan Özdemir Dk. 10, Hasan Pamuk Dk. 64 (Gençlerbirliği), Murat Mağara Dk. 80 (Hacılar Erciyesspor)