İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de şampiyonluğun önemli adaylarından Gençlerbirliği, 9.

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluğun önemli adaylarından Gençlerbirliği, 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor'u her iki yarıda attığı goller ile 2-1 yenerek puanını 21'e çıkarttı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Burak Altınel, Erkan Kırçıl, İzzet Samur


Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan, Erhan Karakaya, Fazıl Burak Peker, Ozan Kaan Özdemir (Dk. 80 Cihan Oğuzman), Aziz Çağlar Şahin, Hasan Pamuk (Dk. 88 Salih Soylu), Mustafa Atsız, Mustafa Karakaya, Erman Deveci, Selim Yağmur (Dk. 90 Umut Tunç), Rafet Kayapınar


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu, Uğur Özdemir (Dk. 74 Süleyman Yasa), Batuhan Çobanoğlu, Hüsamettin Sünger, Ebubekir Beydilli, Mehmet Gençoğlu, Mükremin Bayrak (Dk. 55 Yusuf Karaboğa), Burak Türkmen, Murat Mağara, Kasım Alıcı, Ahmet Emin Ayata (Dk. 65 Samet Kaan Karaca)


Goller: Ozan Kaan Özdemir Dk. 10, Hasan Pamuk Dk. 64 (Gençlerbirliği), Murat Mağara Dk. 80 (Hacılar Erciyesspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.