Kayseri Süper Amatör Küme

Kayser Süper Amatör Küme'de 10. Haftaya 21 puan ile 2. Sırada giren Esen Makine Belsinspor, son haftaların formsuz takımı Hacılar Erciyesspor'a 3-2 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

Stat: Organize Sanayi Bölge Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin, Ahmet İnci, Harun Soyeşik

Hacılar Erciyesspor : Barış Aksu, Batuhan Murat Çobanoğlu, Ebubekir Beydilli, Mehmet Gençoğlu, Burak Türkmen (Dk.89 Ahmet Dalcı) Hasan Oyarkılıçgil, Kasım Alıcı ( Dk. 75 Yusuf Karaboğa) Samet Kaan Karaca, Murat Mağarax, Süleyman Yasa

Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan, Vedat Daşçı,Furkan Hançer, Tarık Türker Mutlu, Mehmet Ali İmrenxx, Gökhan Boyraz (Dk. 60 Aydemir Yavuz) Mücahit Baykaldı, Harun Çetin, Mehmet Akpınar (Dk.75 Tolga Cansu) Hasan Yazgan, Turgut Yetük ( Dk. 46 Mehmet Yaman)

Goller: Dk. 2 Süleyman Yasa, Dk.57 ve 62 Murat Mağara ( Hacılar Erciyes Gençlik ), Dk. 59 Mehmet Yaman, Dk. 64 Mehmet Akpınar ( Esen Makina Belsinspor)

Kırmızı Kart: Dk. 87 Süleyman Yasa (Hacılar Erciyes Gençlik )