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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de zirve yarışı veren Trend Gayrımenkulspor, ligin son sırasında yer alan Demirspor’u 5-1 gibi farklı mağlup ederek puanını 21’e çıkartarak lider Develispor’u takibini sürdürdü.

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve yarışı veren Trend Gayrımenkulspor, ligin son sırasında yer alan Demirspor'u 5-1 gibi farklı mağlup ederek puanını 21'e çıkartarak lider Develispor'u takibini sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Rıza Öztürk, Furkan Ulu, Serkan Yıldırım


Demirspor: Şenol Burul, Muhammet Ökelekli, Alican Koçer, Musa Oruş, Ferhat Uğur, Behçet Ekinci, Ebubekir Sain ( Dk. 46 Raşit Arslan ), Taha Kınacı, Sadık Arslan, Alper Durdu, Furkan Erdoğan


Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara ( Dk. 46 Onur Ergün), Erkan Kansever, Mevlüt Padak ( Dk. 46 Alparslan İnce), Fatih Ülker, İsmail Orhan, Buğra Kara, Emre Tokgöz, İsmail Yılmaz, Adem Şener, Mehmet Ali Öncü, Mehmet Kindik


Goller: Alper Durdu Dk. 68 ( Demirspor ) , Erkan Kansever Dk. 22 ve 66 , Mehmet Kindik Dk. 25 , Mevlüt Padak Dk. 30 , Adem Şener Dk. 99 ( Trend Gayrimenkul )

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