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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 10.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ali Etlikçi, Furkan Ulu, Serkan Yıldırım


Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Mustafa Yılmaz, Mahmut Alan, Ömer Ağırbaş( Dk. 66 Mehmet Dikmen ), Furkan Doğan, Osman Karapınar, İbrahim Çalış ( Dk.80 Fatih Yiğit ), İbrahim Bayram ( Dk. 55 Samet Daş), Ali Rıza Sancak, Eray Kilaborucu, Kubilay Çeçen


K.SİNAN ÜLKÜSPOR: İbrahim Yıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Harun Karaman, Hasan Göğer, Okan Çetiner ( Dk. 66 Ahmet Polat ), Okan Özdemir, Musa Günay, Furkan Önal, Seyit Nergis ( Dk. 71 Alperen Kısır ), Tuğra Derecik ( Dk. 85 Tolgahan Şerefli )


GOLLER: Okan Özdemir Dk. 14 , Furkan Önal Dk. 20 , Okan Çetiner Dk. 26 , Seyit Nergis Dk. 41 Musa Günay Dk. 63 , Çağlar Erdemli Dk. 65 ( K.Sinan Ülküspor ) Kubilay Çeçen Dk. 33 Osman Karapınar Dk. 86 ( Buğdaylıspor )


KIRMIZI KART: Kubilay Çeçen Dk. 52 (Buğdaylıspor)

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