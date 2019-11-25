Kayseri Süper Amatör Küme’de oynanan 10.
Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 10. Hafta karşılaşmasında Buğdaylıspor'u farklı mağlup eden Kocasinan Ülküspor, puanını 18'e çıkartarak, üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürdü.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Ali Etlikçi, Furkan Ulu, Serkan Yıldırım
Buğdaylıspor: Mehmet Atalay, Mustafa Yılmaz, Mahmut Alan, Ömer Ağırbaş( Dk. 66 Mehmet Dikmen ), Furkan Doğan, Osman Karapınar, İbrahim Çalış ( Dk.80 Fatih Yiğit ), İbrahim Bayram ( Dk. 55 Samet Daş), Ali Rıza Sancak, Eray Kilaborucu, Kubilay Çeçen
K.SİNAN ÜLKÜSPOR: İbrahim Yıldız, Çağlar Erdemci, Talha Çoban, Harun Karaman, Hasan Göğer, Okan Çetiner ( Dk. 66 Ahmet Polat ), Okan Özdemir, Musa Günay, Furkan Önal, Seyit Nergis ( Dk. 71 Alperen Kısır ), Tuğra Derecik ( Dk. 85 Tolgahan Şerefli )
GOLLER: Okan Özdemir Dk. 14 , Furkan Önal Dk. 20 , Okan Çetiner Dk. 26 , Seyit Nergis Dk. 41 Musa Günay Dk. 63 , Çağlar Erdemli Dk. 65 ( K.Sinan Ülküspor ) Kubilay Çeçen Dk. 33 Osman Karapınar Dk. 86 ( Buğdaylıspor )
KIRMIZI KART: Kubilay Çeçen Dk. 52 (Buğdaylıspor)