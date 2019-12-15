Kayseri Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında Kayseri Şekerspor, Kocasinan Şimşekspor 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kayseri Şekerspor ligin ilk yarısını 18 puanda tamamlarken, Kocasinan Şimşekspor ise 10 puanla tamamladı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Ramazan Haymana, Levent Yeşilyurt, Mehmet Koç

Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel (Dk.11 Osman Demirtaş ), İsmail Can Erbaş, Atakan Kökkaya, Abdullah Enes Ozan, Abdülkadir Baykaldı, Ümit Ergüner, Halil Aladağ, Emircan Yıldırım, Berkay Arı (Dk.61 Batuhan Bozkurt Bolat), Erman Çilsal (Dk.63 Onur Aldemir), Furkan Aslan

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir, Sefa Şahin, Mehmet Doğru, Yaşar Çam, Mesut Türkeaslan, Ziyahan Elbaşı, Hasan Emre Göltaş (Dk.85 Ahmetcan Topaloğlu), Barış Mert Düğenci, Ramazan Aksoy (Dk.75 Hüseyin Barış Temizyürek), Batuhan Kaya, Tunahan Harmancı (Dk.67 Ömer Faruk Karadoğan)

Goller: Halil Aladağ Dk.90 (Kocasinan Şimşekspor), Ramazan Aksoy Dk.44, Hasan Emre Göltaş Dk.77, İsmail Can Erbaş Dk.82 (kendi kalesine) (Kayseri Şekerspor)