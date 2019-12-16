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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 13.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 13.haftasında oynanan karşılaşmada Esen Makine Belsinspor lig lideri Develispor'u 2-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Burak Altınel, Osman Baruk, Recep Güneş


Esen Makine Belsinspor: Ali Özkan, Vedat Daşçı, Mehmet Ali İmren, Furkan Hançer, Tarık Mutlu Türker, Hasan Yazgan (Dk. 80 Tolga Cansu), Mücahit Baykaldı, Şenol Büyükçekiç (Dk.70 Gökhan Boyraz), Turgut Yetük, Mehmet Yaman, Harun Çetinx


Develispor: Abdulsamet Karakoyun, Mehmet Kurtuluş, Erkan Atçı, Halil Yozgat, Emre Öztürk, Yunus Emre Özkara, Mehmet Furkan Ağca, Okan Uçar (Dk.70 Murathan Dördüncü), Mehmet Kahveci, İsmail Aydoğdu (Dk.51 Harun Okan Yılmaz), Burak Arslan


Goller: Harun Çetin Dk.44 ve 62 (Esen Makine Belsinspor)


Kırmızı Kart: Mehmet Ali İmren Dk.71 (Esen Makine Belsinspor)

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