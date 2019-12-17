Oynanan 91 müsabakada 360 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 13 hafta süren ilk yarı neticesinde zirvede Develispor ile Esen Makine Belsinspor yer aldı. Uzun haftalar boyunca liderlik koltuğunda oturan Develispor, Argıncık Stadı'nda Esen Makine Belsinspor'a diş geçiremedi ve koltuğunu tehlikeye atmasına rağmen ilk yarıyı zirvede noktaladı.

Zirvede Develi var

Süper Amatör Küme'de ilk yarı ismi gibi süper geçti. 182 müsabakanın oynandığı ilk yarıda Develispor ile Esen Makine Belsinspor 10'ar kez kazanarak en çok galip gelen takımlar oldu. En az kazanan takım ise 2 galibiyet ile Özvatan Gençlikspor oldu. Demirspor ise oynadığı 13 müsabaka hiç kazanamadı. Develispor ile Belsinspor hiç berabere kalmazken Talas Anayurt, Kocasinan Şimşekspor, Buğdaylıspor ve Demirspor 1'er kez berabere kaldı. Kocasinan Ülküspor 4 kez berabere kalarak en çok beraberlik alan takım oldu. Develispor, Esen Makina Belsinspor, Kayseri Yolspor, Gençlerbirliği, Kocasinan Ülküspor 3'er kez mağlup oldu.

360 gol atıldı

360 golün atıldığı 13 haftalık ilk yarı maratonda en çok gol atan takım Kayseri Yolspor oldu. Maç başına 2,84 gol atan Kayseri Yolspor'u Esen Makina Belsinspor ile Develispor takip etti. En az gol atan takım ise 19 golle Kayseri Demirspor oldu. Ligde en az gol yiyen takım 9 gol ile lider Demirspor oldu. En çok gol yiyen takım 64 golle Demirspor oldu. Develispor 13 hafta sonrasında +25 averaja sahip. Ligde son sırada bulunan Demirspor ise -45 averaja sahip.

Demirspor galibiyet alamadı

Süper Amatör Küme'nin ilk yarısında geride kalan 13.hafa sonunda ligde tek galibiyet alamayan takım Kayseri Demirspor oldu. Mavi-Lacivertliler oynadığı 13 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 12 mağlubiyet ile ligin son sırasına demir attı. Demirspor 13 maçta 19 gol atarken kalesinde ise 64 gol gördü.

Gol Krallığı

13 haftalık Süper Amatör küme ilk yarı maratonunda en çok gol atan futbolcu Mehmet Furkan Ağca oldu. Develispor oyuncusunun 12 golü bulunuyor. 11 gol ile Esen Makina Belsinspor'dan Harun Çetin ikinci sırada yer alıyor. Gol krallığı 3.sırasında Develispor'dan 10 golle Okan Uçar bulunuyor.