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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 17.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 17. Haftasında ligde kalma yarıyı veren iki takımın karşılaşmasında Özvatan Gençlikspor'u 1-0 mağlup eden Buğdaylıspor, önemli bir avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Recep Güneş, Mustafa Soner Yüce


Buğdaylıspor: İsmail Atalay, Mustafa Yılmaz, Mehmet Dikmen, Ubeydullah Gün, Furkan Doğan, Yakup Yalçınkaya, İbrahim Çalış, Turan Ünlüleblebici (Dk. 30 Mahmut Alan), Ali Rıza Sancak, Eray Kiyaborucu, Kubilay Çeçen (Dk. 70 İbrahim Bayram)


Özvatan Gençlik: Yasin Tunç, Sedat Sönmez, İlker Karakaya, Emre Alkınoğlu (Dk. 80 Fatih İmyan), Yusuf Yücel, Resul Kahraman, Tolga Cansu (Dk. 55 Oğuzhan Örs), Serhat Kahraman, Onur Musasavran (Dk. 52 Engin Kaya), Yasin Zan, Seyit Nerkiz


Goller: İbrahim Çalış Dk. 50 (Buğdaylıspor)

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