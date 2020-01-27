Kayseri Süper Amatör Küme’de ligde kalma yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Kocasinan Şimşekspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
Stat: Argıncık 1 No'lu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk, Ahmet İnci, Muhammet Ülker
Kocasinan Şimşekspor: İbrahim Büyükyıldız,İsmail Can Erbaş (Dk. 81 Resul Eroğlu), Atakan Kökkaya, Mustafa Alval, Erdin Kaynar, Ümit Ergüner (Dk. 80 Emircan Yıldırım), Uğur Canpolat, Okan Özdemir, Berkay Arı, Erman Çilsal, Cemil Aladağ (Dk. 70 Halil Aladağ)
Gençlerbirliği: Harun Bayram, Erhan Karakaya, Umut Tunç, Hacı Mert Cingöz, Aziz Çağlar Şahin, Cihan Oğuzman, Batuhan Alen, Muhammed Gökten Öztürk (Dk. 80 Yunus Emre Mert), Ömer Altınsoy, Nufil Mustafa Ünal, Salih Bahadır Soylu (Dk. 70 Tahircan Çeçen)
Goller: Erman Çilsal Dk. 25 , Mustafa Alval Dk. 40 (K.Sinan Şimşekspor), Yunus Emre Mert Dk. 90 (Gençlerbirliği)