Kayseri Süper Amatör Küme’de ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Kocasinan Ülküspor’u 4-0 yenerek son derece önemli üç puanı hanesine yazdırdı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Kocasinan Ülküspor'u 4-0 yenerek son derece önemli üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Suat Alptekin, Furkan Ulu, Fatihhan Ayar
Talas Anayurtspor: Deniz Ülker, Yaşar Atak, Doğan Bilgin, Abdulkerim Sain (Dk. 65 Umut Delice), Önal Baykal, İlker Karagöl, Durmuş Tarım (Dk. 13 Ekrem Kökoğlu), Mustafa Ekinci, Furkan Karakaya, Serkan Bektaş, Kayhan Yılmaz (Dk. 70 Ahmet Sürmeli)
Kocasinan Ülküspor: Furkan Afşar, Mehmet Kurtuluş, Talha Çoban, Hasan Gögercin, Harun Karaman, Okan Çetinerx, Furkan Önal, Cengiz Eşme (Dk. 58 Yakup Çilkaya), Erhan Vurdem (Dk. 76 Alperen Katır), Osman Rızvan, Muaz Guzay (Dk. 80 Ali Püsküllü)
Goller: Serkan Bektaş Dk. 45 , Kayhan Yılmaz Dk. 62 , Ekrem Kökoğlu Dk. 75 , Furkan Karakaya Dk. 90 (Talas Anayurtspor)