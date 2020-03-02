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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme’nin güçlü ekibi Yolspor, 30.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin güçlü ekibi Yolspor, 30. dakikada Mustafa Saylağ'ın attığı tek gol ile Trend Gayrımenkulspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Ekmekyermez, Ahmet İnci, Erkan Kırçıl


Yolspor: Yakuphan Kocaoğlu, Yasin Tarım, Bahattin Can Ardıç, Ümit Al, Said Emre Gündoğan, Birhat Yağbasan, Cüneyt Egemen Karagöz, Gökhan Savranlar, Mustafa Saylağ, Koray Tuna (Dk. 80 Samet Uçar), Yunus Güneri (DK. 66 Cemal Tavran)


Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara, Mevlüt Padak, Mehmet Kındık (Dk. 76 Erkan Kandöker), Şeh İsmail Orhan, Mehmet Ali Tanrıkulu, Fatih Ülker, Resul Yıldırım, Buğra Kara, Alpaslan İnce (Dk. 60 Eray Akyol), Halis Barbaros, Adem Şener


Goller: Mustafa Saylağ Dk. 30 (Yolspor)

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